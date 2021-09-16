Колючий дріт і рови. Прикордонники зводять на Сумщині нове загородження від Росії

На кордоні з Росією, в першу чергу, будують протитранспортні загородження

У Сумській області прикордонники облаштовують протитранспортні загородження на кордоні з Росією, повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Держприкордонслужба продовжує системну роботу щодо посилення інженерного облаштування. Особлива увага приділяється ділянці російсько-українського кордону. Поряд з урядовим планом з інженерного облаштування кордону відповідно до відомчих заходів прикордонного відомства створені комплексні інженерні групи», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що першочерговим завданням є облаштування протитранспортних загороджень на загрозливих напрямках «з подальшим нарощуванням інших елементів».

У прикордонній службі також додали, що відповідно до законодавства та рішення РНБО, вони активізували роботу з інвентаризації земельних ділянок, шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону, які повинні надаватися органам прикордонного відомства для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

«Належне облаштування державного кордону має не тільки значення у сфері безпеки, але й оборонний аспект», – відзначили в Держприкордонслужбі, додавши, що йдеться не тільки про прикордонну безпеку, а й про зниження міграційного ризику, небезпеку переміщення коштів терору, зброї, наркотичних речовин і продуктів.

Крім того, фортифікаційні елементи ускладнюють дії противника в разі збройної агресії.

У ДПСУ також повідомили, що в практику впроваджується комплексна модель охорони та захисту державного кордону. Інтегрована система базується на поєднанні інженерних елементів з технічними засобами контролю.

Нагадаємо, у травні Державна прикордонна служба України повідомила, що виконала роботи з реалізації проєкту «Стіна» на 51,4%.

Проєкт «Стіна» було анонсовано ще у 2014 році. Завершення робіт планувалося у 2018 році, однак неодноразово переносилося.

У 2020 році Держприкордонслужба надіслала до центральних органів виконавчої влади проєкт розпорядження уряду щодо внесення змін до Плану заходів проєкту «Стіна», яким передбачено завершення будівництва на кордоні з РФ у 2025 році. У цьому ж проєкті Держприкордонслужба просила збільшити обсяг фінансування на 4,5 млрд грн, хоча на момент його подання фактично вже було витрачено 1,7 млрд грн.

У разі, якщо цей проєкт розпорядження буде затверджено, будівництво «Стіни» розтягнеться на 10 років, а його вартість становитиме 6,2 млрд грн.