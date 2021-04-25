  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині у покинутому колодязі знайшли тіла чотирьох людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці працювали рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи - На Одещині у покинутому колодязі знайшли тіла чотирьох людей
    На місці працювали рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи
    Фото: od.npu.gov.ua

    Особи загиблих встановлені, їм від 23 до 35 років

    Тіла трьох чоловіків і жінки знайдено в неділю в покинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської об'єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області.

    Як ідеться на сайті обласної поліції, особи загиблих встановлені, всі вони місцеві жителі віком від 23 до 35 років.

    «На місці працюють рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують всі обставини події. Вирішується питання про його правову кваліфікацію», – повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

    Особи загиблих уже встановлено. Фото: od.npu.gov.ua
    Особи загиблих уже встановлено. Фото: od.npu.gov.ua

    Раніше повідомлялося, що у Немирівському районі Вінницької області внаслідок зіткнення вантажних автомобілів загинули обидва водії, одного потерпілого госпіталізовано.

    Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі.

    Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

    Нагадаємо, на трасі Київ-Харків позашляховик влетів у стелу АЗС.

    Теги: Київ Одеса вантажівки водій АЗС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies