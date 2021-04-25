На Одещині у покинутому колодязі знайшли тіла чотирьох людей

На місці працювали рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи

На місці працювали рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи

Особи загиблих встановлені, їм від 23 до 35 років

Тіла трьох чоловіків і жінки знайдено в неділю в покинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської об'єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області.

Як ідеться на сайті обласної поліції, особи загиблих встановлені, всі вони місцеві жителі віком від 23 до 35 років.

«На місці працюють рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують всі обставини події. Вирішується питання про його правову кваліфікацію», – повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

Особи загиблих уже встановлено. Фото: od.npu.gov.ua

Раніше повідомлялося, що у Немирівському районі Вінницької області внаслідок зіткнення вантажних автомобілів загинули обидва водії, одного потерпілого госпіталізовано.

Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі.

Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

Нагадаємо, на трасі Київ-Харків позашляховик влетів у стелу АЗС.