На Одещині у покинутому колодязі знайшли тіла чотирьох людей
Особи загиблих встановлені, їм від 23 до 35 років
Тіла трьох чоловіків і жінки знайдено в неділю в покинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської об'єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області.
Як ідеться на сайті обласної поліції, особи загиблих встановлені, всі вони місцеві жителі віком від 23 до 35 років.
«На місці працюють рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують всі обставини події. Вирішується питання про його правову кваліфікацію», – повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.
Раніше повідомлялося, що у Немирівському районі Вінницької області внаслідок зіткнення вантажних автомобілів загинули обидва водії, одного потерпілого госпіталізовано.
Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі.
Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.
Нагадаємо, на трасі Київ-Харків позашляховик влетів у стелу АЗС.