Вісім претендентів до Вищої ради правосуддя вже зняли свої кандидатури

У Києві почав роботу XVIII з’їзд суддів України. Він триватиме до 11 березня

Делегати XVIII з’їзду суддів України затвердили бюлетень для голосування за членів Вищої ради правосуддя, до якого внесено 26 кандидатів, вісім – зняли свої кандидатури. Відповідне рішення було ухвалено на з’їзді суддів, пише Укрінформ.

Згідно з затвердженим бюлетенем, який представили на з’їзді суддів після обговорення кандидатур на посади до ВРП, до нього включено 26 кандидатів, а саме: Сергія Болотіна, Тетяну Бондаренко, Едуарда Бондарєва, Ігоря Борщова, Володимира Бутенка, Ірину Васильєву, Віталія Васильченка, Сергія Гирича, Андрія Жука, Михайла Кобаля, Миколу Короткевича, Владислава Костенка, Наталію Лямзіну, Ірину Малаховську, Юрія Мацюка, Олександра Панасюка, Інну Плахтій, Олега Савицького, Віталія Саліхова, Олександра Ситникова, Лідію Струс, Валерія Сухового, Олександра Тимошенка, Олександра Ткаченка, Таїсію Цюру та Наталію Шевцову.

Водночас вісім претендентів на обрання XVIII з’їздом суддів України до Вищої ради правосуддя зняли свої кандидатури з розгляду делегатами.

Так, раніше про зняття своєї кандидатури на обрання до ВРП повідомили з трибуни в залі, де проходить з’їзд суддів, голова Дніпровського апеляційного суду Наталія Деркач та суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Олександр Бойко.

Також головуючий на з’їзді суддів Богдан Моніч поінформував, що заяви про зняття своєї кандидатури подали Тетяна Денисюк, Віктор Данко, Андрій Рябішин, Олени Журавська, Петра Паламар та Ігор Проскурняк. Отже, наразі на чотири посади у Вищій раді правосуддя претендують 26 кандидатів.

У Києві почав роботу XVIII з’їзд суддів України. Він проходить у «Президент Готелі» під посиленою охороною поліції та Національної гвардії, також присутні працівники ДСНС, медики.

На обговорення з’їзду винесені питання про обрання членів Вищої ради правосуддя, про обрання Ради суддів України (РСУ), про призначення судді Конституційного Суду України.

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