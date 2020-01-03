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    Доба на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції

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    Доба на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції

    Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було

    2 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Два обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

    • поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

    Два обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

    • поряд з Оріховим – з підствольного гранатомета;
    • в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Вчора, 2 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

    З початку цієї доби, 3 січня, російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського.

    Втрат з нашого боку немає.

    Як повідомлялося, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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