Ситуація на Донбасі: ворожі обстріли не припиняються
Втрат серед українських захисників немає
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.
Один обстріл наших позицій зафіксовано поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Ще один обстріл противник здійснив поряд з Оріховим – з підствольного гранатомета.
Сьогодні, 2 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
«На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим «тиша» дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ «Станиця Луганська» здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено 1854 пасажирів… На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму «тиша», - інформує пресцентр.
Як повідомлялося, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.