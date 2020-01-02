В окупантів на Донбасі знову з’явилися «штрафні роти»



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Штрафників противник використовує на найбільш небезпечних ділянках на лінії зіткнення

Командування російських окупаційних військ відновило практику формування т. зв. «штрафних рот» у з’єднаннях і частинах на Донбасі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, штрафні підрозділи окупанти комплектують офіцерами, сержантами та рядовими, які причетні до скоєння злочинів, самовільно залишали передові позиції або відкрито висловлювали невдоволення умовами служби.

Штрафників противник використовує на найбільш небезпечних ділянках на лінії зіткнення. При цьому, за їх рахунок створюються т. зв. «групи швидкого реагування».

Разом з тим, у зазначених підрозділах зберігається найвищий рівень правопорушень, у т. ч. випадки вбивств, що пов’язано з конфліктами між офіцерами та їх підлеглими. Вбиті зараховуються до втрат нібито внаслідок обстрілів підрозділами Об’єднаних сил.

Як повідомлялося, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

2 січня від початку доби, станом на 12:00, на Донбасі було зафіксовано 2 випадки порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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