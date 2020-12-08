Доба на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали режим тиші
Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, запевнили у штабі
У понеділок, 7 грудня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік позицій українських захисників неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.
Факт порушення режиму зафіксовано у вечірній час і у районі населеного пункту Новотроїцьке, де ворог застосував підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Авдіївки противник здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета.
«Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», – заявили у штабі.
Також нашими воїнами було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне.
Від початку поточної доби, 8 грудня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.
«Українські військовослужбовці перебувають в готовності адекватно реагувати на небезпечні і провокаційні дії ворога», – резюмується у звіті.