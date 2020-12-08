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    Доба на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали режим тиші

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    Серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил бойових втрат та поранень немає - Доба на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали режим тиші
    Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

    Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, запевнили у штабі

    У понеділок, 7 грудня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік позицій українських захисників неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.

    Факт порушення режиму зафіксовано у вечірній час і у районі населеного пункту Новотроїцьке, де ворог застосував підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Авдіївки противник здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета.

    «Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», – заявили у штабі.

    Також нашими воїнами було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне.

    Від початку поточної доби, 8 грудня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.

    «Українські військовослужбовці перебувають в готовності адекватно реагувати на небезпечні і провокаційні дії ворога», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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