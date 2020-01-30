Доба на Донбасі: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції



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В Міноборони повідомили про ситуацію на фронті

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

29 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям поблизу населених пунктів Піски, Лебединське та двічі поруч з Мар’їнкою, застосувавши гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

неподалік Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 2 міни;

три рази поряд з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 4 міни та з 82-мм міномету – 14 мін;

поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 29 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початком цієї доби, 30 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.