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    Доба на Донбасі: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції

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    В Міноборони повідомили про ситуацію на фронті - Доба на Донбасі: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції
    В Міноборони повідомили про ситуацію на фронті

    Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

    29 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. 

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям поблизу населених пунктів Піски, Лебединське та двічі поруч з Мар’їнкою, застосувавши гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

    Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

    • неподалік Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 2 міни;
    • три рази поряд з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 4 міни та з 82-мм міномету – 14 мін;
    • поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

    Вчора, 29 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

    З початком цієї доби, 30 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

    До  слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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