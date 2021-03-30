Начальник Генштабу: загроза відкритого нападу Росії нікуди не поділася

Хомчак зазначив, що ескалація на Донбасі відбувається періодично

Генеральний штаб Збройних сил України не фіксує чинників для початку масштабних бойових дій на Донбасі з боку РФ.

Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» заявив начальник Генштабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

«Загроза відкритого нападу нікуди не поділася, починаючи із 2014 року. Чи є безпосередньо загроза, що завтра вранці ми прокинемося – і там буде війна? Сьогодні Генеральний штаб оцінює ситуацію так, що завтра її не буде. Тому що для цього мають бути відповідні чинники, відповідні дії мають відбутися з боку Російської Федерації, із боку Російської Федерації на території, тимчасово не підконтрольній нашій владі... Ми сьогодні не бачимо тих чинників, які мають бути. Але, звісно, загроза є», – сказав Хомчак.

Він зазначив, що ескалація на Донбасі відбувається періодично.

«Переважно ескалація на лінії зіткнення пов'язана з тим, що відбувається поза лінією зіткнення: це засідання ТКГ, засідання Нормандської четвірки, інші процеси, які відбуваються, політичні та дипломатичні. І Росія руками тих підрозділів, які розташовані на лінії зіткнення на не підконтрольній території, маніпулює цими процесами... Там є залежність одне від одного. Це не так: вона стріляє – отже, завтра піде в наступ», – сказав Хомчак.

Нагадаємо, влада країни-агресорки висловлює «занепокоєння» останнім загостренням на Донбасі, в результаті якого українська сторона понесла втрати. При цьому в Кремлі заявляють, що вдаються до провокацій нібито українські військові.

Як відомо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

Також стало відомо, що Верховна Рада має зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.