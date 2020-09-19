Зеленський завершить війну за час своєї каденції – Єрмак



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Володимир Зеленський на Донбасі

Очільник Офісу президента визнав, що переговори про завершення війни є важкими

Голова Офісу президента Андрій Єрмак не сумнівається, що війна на Донбасі буде завершено до кінця каденції Володимира Зеленського.

Про це Єрмак сказав під час ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера.

Він підкреслив, що зараз Україна знаходиться в двох форматах з врегулювання конфлікту на Донбасі – «мінському» і «нормандському».

«Я думаю, що всі українці вже звикли, що все, що обіцяє президент Зеленський – він робить. У мене немає ніяких сумнівів, що протягом своєї каденції Зеленський закінчить цю війну», – сказав Єрмак.

При цьому, він визнав, що переговори є важкими.

«Але є дуже важлива українська перемога: ми знаходимося сьомий тиждень у режимі тиші», – відзначив Єрмак.

Нагадаємо, в квітні Володимир Зеленський заявив, що війна на Донбасі буде завершена до кінця його каденції.

До слова, Єрмак розраховує на «мудре рішення» Ради щодо зміни постанови про місцеві вибори.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають пройти на території, звільненій від російських збройних сил і підтримуваних ними незаконних збройних формувань.

Також спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що на окупованих територіях вибори провести фізично неможливо.