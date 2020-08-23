Біля Авдіївки бойовики здійснили декілька провокативних пострілів



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Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників

В День національного прапора в усіх бойових військових частинах Об’єднаних сил в урочистій обстановці відбулась церемонія підняття державного прапору України

У неділю на Донбасі зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню. Ворог здійснив декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету біля Авдіївки.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

«Від початку поточної доби на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Водночас, один факт порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ задокументовано біля Авдіївки. Поблизу цього населеного пункту ворог здійснив декілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали», – повідомили у пресцентрі.

У пресцентрі ООС також повідомили, що в День національного прапора в усіх бойових військових частинах Об’єднаних сил в урочистій обстановці відбулась церемонія підняття державного прапору України. Військовослужбовці хвилиною мовчання вшанували своїх бойових побратимів.