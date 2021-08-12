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    Доба на Донбасі: бойовики вісім разів порушували перемир’я, поранений військовий

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    Поблизу Новомихайлівки та Новоселівки Другої бойовики вели вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм - Доба на Донбасі: бойовики вісім разів порушували перемир’я, поранений військовий
    Поблизу Новомихайлівки та Новоселівки Другої бойовики вели вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм
    Фото: ОТУ «Північ»

    Внаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий мешканець і пошкоджені приватні будинки жителів і прилеглі домогосподарства

    За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував вісім порушень перемир’я з боку терористів. Один український військовий був поранений. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Як повідомляє Міністерство оборони, поблизу Новомихайлівки та Новоселівки Другої бойовики вели вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і здійснили обстріл цих населених пунктів.

    Внаслідок обстрілу Новомихайлівки пошкоджена територія ферми і лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, Новомихайлівка залишилася без водопостачання.

    Внаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий мешканець і пошкоджені приватні будинки жителів і прилеглі домогосподарства.

    Неподалік Луганського зафіксовані обстріли зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Біля Миронівського українські позиції були обстріляні зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    В районі Пісків терористи стріляли з станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Крім того, на кордоні Донецької та Луганської областей було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

    Внаслідок обстрілу один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Потерпілий перебуває в медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

    З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків.

    Також нагадаємо, що у зоні бойових дій на сході України позаминулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі.

    Згодом стало відомо, що під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області. Олексію Кайдановичу, бійцю 54-го розвідбатальону, було 30 років.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас обстріл водопостачання Операція Об’єднаних сил час
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    Доба на Донбасі: бойовики вісім разів порушували перемир’я, поранений військовий