У Німеччині заарештували британця, який шпигував на користь Росії

Німецька прокуратура повідомила, що у квартирі й на робочому місці чоловіка проведено обшук

Підозрюваний надав росіянам документи, що містять інформацію про боротьбу з тероризмом

Німецька поліція заарештувала британця, який працював у посольстві Великої Британії в Берліні, за підозрою в передаванні документів російській розвідці в обмін на готівку. Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Німецька прокуратура повідомила, що у квартирі й на робочому місці чоловіка проведено обшук, і він буде доставлений до слідчого судді сьогодні ввечері.

Британська поліція повідомила, що чоловікові 57 років.

«Принаймні, один раз він передавав документи, отримані під час своєї професійної діяльності, представнику російської розвідки. Обвинувачений отримав гроші в поки невідомій сумі в обмін на передавання інформації», – йдеться в заяві головної федеральної прокуратури Німеччини.

Джерело Reuters у західних спецслужбах сповістило, що британець не мав доступу до суворо засекречених матеріалів, додавши, що до його затримання була причетна британська контррозвідка MI5.

За однією з версій, підозрюваний надав росіянам документи, що містять інформацію про боротьбу з тероризмом.