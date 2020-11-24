Ворожий снайпер поранив українського бійця біля Авдіївки

Стан військовослужбовця важкий

Російські найманці на Донбасі відкрили вогонь у передмісті Авдіївки, внаслідок чого було поранено українського військового. Він перебуває в лікарні у тяжкому стані, повідомляється на сторінці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців у Facebook.

«Близько опівдня в передмісті Авдіївки внаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Українському захисникові оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», - йдеться в повідомленні.

Військові Об'єднаних сил не відкривали вогонь у відповідь, тому що евакуювали пораненого. Про порушення режиму тиші повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, що минулої доби окупанти чотири рази зірвали режим тиші на Донбасі.

Також сьогождні, 24 листопада, триває новий раунд переговорів щодо Донбасу. Раніше у ТКГ розкрили ключову ідею в «плані «Б» щодо Донбасу.

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.