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    Ворожий снайпер поранив українського бійця біля Авдіївки

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    Біля Авдіївки 24 листопада працював ворожий снайпер&nbsp; - Ворожий снайпер поранив українського бійця біля Авдіївки
    Біля Авдіївки 24 листопада працював ворожий снайпер 

    Стан військовослужбовця важкий

    Російські найманці на Донбасі відкрили вогонь у передмісті Авдіївки, внаслідок чого було поранено українського військового. Він перебуває в лікарні у тяжкому стані, повідомляється на сторінці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців у Facebook.

    «Близько опівдня в передмісті Авдіївки внаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Українському захисникові оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», - йдеться в повідомленні.

    Військові Об'єднаних сил не відкривали вогонь у відповідь, тому що евакуювали пораненого. Про порушення режиму тиші повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

    Нагадаємо, що минулої доби окупанти чотири рази зірвали режим тиші на Донбасі. 

    Також сьогождні, 24 листопада, триває новий раунд переговорів щодо ДонбасуРаніше у ТКГ розкрили ключову ідею в «плані «Б» щодо Донбасу

    До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ армія війна військові снайпер Операція Об’єднаних сил
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