Доба на Донбасі: два десятки ворожих обстрілів, без втрат для ЗСУ



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Українські військові на Донбасі

Окупанти стріляли із заборонених мінометів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем

У п'ятницю, 18 жовтня, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів:

чотири рази біля Водяного на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів;

біля Талаківки – з великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем;

у районі Березового та Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Павлополя – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 10 обстрілів:

двічі біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

два рази поблизу Золотого-4 – з протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

у районі Кримського – з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1;

неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів.

За минулу добу внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

Усі обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.