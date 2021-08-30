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    Доба на Донбасі: двоє військових поранені

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    За поточну добу втрат серед військових Об&rsquo;єднаних сил немає - Доба на Донбасі: двоє військових поранені
    За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає
    Фото з відкритих джерел

    На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

    Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

    У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

    Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

    Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

    В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.

    На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Станом на 7 годину ранку, 30 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

    Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

    За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 28 серпня, зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню. У результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 — бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах, стан здоров’я захисників — задовільний.

    Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 27 серпня, на фронті від кулі російського снайпера загинув боєць 74 окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець.

    Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем відбудеться у понеділок, 30 серпня о 10:30 на площі Героїв.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Міноборони СЦКК
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    Доба на Донбасі: двоє військових поранені