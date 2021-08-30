Доба на Донбасі: двоє військових поранені
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь
Протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.
У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.
В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 30 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 28 серпня, зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню. У результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 — бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах, стан здоров’я захисників — задовільний.
Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 серпня, на фронті від кулі російського снайпера загинув боєць 74 окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець.
Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем відбудеться у понеділок, 30 серпня о 10:30 на площі Героїв.