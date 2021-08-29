Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС: двоє військових поранені

Стан здоров’я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний

Із початку поточної доби проросійські бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів постраждали двоє українських військовослужбовців, повідомляє пресслужба ООС.

Бойовики чотири рази відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Так, неподалік від Широкиного вели обстріл з мінометів 120-го калібру. Поруч із Золотим-4 – противник відкрив вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу з населеним пунктом Причепилівка – бойовики обстрілювали з підствольних гранатометів.

«У результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний», – відзначає пресслужба ООС.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України з початку доби розмінували 6 гектарів території та знищили 137 вибухонебезпечних предметів.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 28 серпня, зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню. У результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 — бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах, стан здоров’я захисників — задовільний.

Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 серпня, на фронті від кулі російського снайпера загинув боєць 74 окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець.

Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем відбудеться у понеділок, 30 серпня о 10:30 на площі Героїв.