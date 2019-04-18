Доба на Донбасі минула без втрат, але є поранений



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Бойовики вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем

З початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

В результаті обстрілів був поранений один український військовий, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Бойовики вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Вони обстріляли українські позиції поблизу села Павлопіль, села Піски, міста Світлодарськ, села Кримське.

«Одного українського захисника було поранено. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що особливість російсько-української війни в тому, що протягом години вона може перетворитися в повномасштабний конвенційний конфлікт із залученням сухопутного, морського, авіаційного компонентів і Сил спецоперацій.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко заявив, що «нормандська четвірка» домовиться про виведення російських військ з Донбасу. Скоріше за все, у травні або червні 2019 року має відбутись саміт «нормандського формату», що вирішить питання виведення російських військ з України.