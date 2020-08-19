Доба на Донбасі: на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша



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Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню

18 серпня обстрілів з боку противника не зафіксовано.

У вівторок, 18 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Від початку поточної доби, 19 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

«Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони», – зазначили у пресцентрі.

До слова, напередодні у Слов’янську ексгумували тіла загиблих під час бойових дій 2014 року.