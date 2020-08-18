Окупанти нарощують боєздатність на Донбасі - розвідка



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РФ продовжує озброювати своїх найманців

Росія перекинула бойовикам 20 одиниць бойової техніки

Командування російських окупаційних військ на Донбасі нарощують боєздатність з'єднань і частин. Зокрема, через неконтрольовану частину кордону з Росією на територію Донбасу Росія продовжує поставляти озброєння, військову техніку та інше майно військового призначення.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки, передає Міністерство оборони України.

«Так, протягом останніх двох тижнів з'єднанням і частинам російських окупаційних військ доставлено до 20 одиниць бойової техніки, відновленої і модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу», - повідомили розвідники.

Крім цього, за даними розвідки, з території РФ завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, які оснащені сучасними системами відеоспостереження.

Також відомо що окупанти на Донбасі продовжують облаштовувати позиції. Ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою.

Нагадаємо, нова «нормандська» зустріч може відбутися вже 28 серпня, а участь у ній братимуть радники глав держав, зокрема глава Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник очільника адміністрації Путіна Дмитро Козак.

Раніше посол ЄС заявив, що Росія має намір переглянути свою роль в переговорах щодо Донбасу.