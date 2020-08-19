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    Суспільство

    У Слов’янську ексгумували тіла загиблих під час бойових дій 2014 року

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    На розкопках були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста - У Слов’янську ексгумували тіла загиблих під час бойових дій 2014 року
    На розкопках були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста
    Фото: Нацполіція

    У загиблих відібрали зразки ДНК, які спрямують на експертизу до Києва для ідентифікації

    У Слов’янську на Донеччині поліцейські провели ексгумацію тіл загиблих під час бойових дій 2014 року. Поховання з невпізнаними тілами виявили на території кладовища у Слов’янську.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    У загиблих відібрали зразки ДНК, які спрямують на експертизу до Києва для ідентифікації.

    У МВС зазначили, що на розкопках були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

    Правоохоронці уточнили, що більшість інформації щодо ексгумації становить таємницю слідства. За попередньою версією, останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська у 2014 році.

    У МВС додали, що процедура ексгумації тривала два дні.

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    У Слов’янську ексгумували тіла загиблих під час бойових дій 2014 року
    У Слов’янську ексгумували тіла загиблих під час бойових дій 2014 року
    У Слов’янську ексгумували тіла загиблих під час бойових дій 2014 року

    Як відомо, бойові дії навколо Слов’янська точилися у квітні-липні 2014 року. 12 квітня 2014 року контроль над містом захопили бойовики терористичної «Донецької народної республіки». 5 липня Слов'янськ звільнили Збройні сили України.

    Національна поліція України МВС Донбас війна Слов’янськ червоний хрест поховання ДНК
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