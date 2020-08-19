У Слов’янську ексгумували тіла загиблих під час бойових дій 2014 року



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На розкопках були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста Фото: Нацполіція

У загиблих відібрали зразки ДНК, які спрямують на експертизу до Києва для ідентифікації

У Слов’янську на Донеччині поліцейські провели ексгумацію тіл загиблих під час бойових дій 2014 року. Поховання з невпізнаними тілами виявили на території кладовища у Слов’янську.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У загиблих відібрали зразки ДНК, які спрямують на експертизу до Києва для ідентифікації.

У МВС зазначили, що на розкопках були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Правоохоронці уточнили, що більшість інформації щодо ексгумації становить таємницю слідства. За попередньою версією, останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська у 2014 році.

У МВС додали, що процедура ексгумації тривала два дні.

Як відомо, бойові дії навколо Слов’янська точилися у квітні-липні 2014 року. 12 квітня 2014 року контроль над містом захопили бойовики терористичної «Донецької народної республіки». 5 липня Слов'янськ звільнили Збройні сили України.