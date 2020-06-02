Доба на Донбасі: один військовий поранений



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Бойовики три рази обстріляли українські позиції, є поранений

За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів

Минулої доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем і застосували безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» загарбники двічі обстріляли позиції наших оборонців неподалік Гнутового. Спочатку, біля цього населеного пункту, противник застосував гранатомети різних систем, а згодом задіяв БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17», — повідомили військовослужбовці.

У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» на підступах до Попасної російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

«Наші захисники, утримуючи оборону, діяли відважно та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів. Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних Сил України, противник припинив свою активність», — повідомили у штабі.

Зазначається, що внаслідок обстрілів з боку загарбників один воїн Об’єднаних сил отримав поранення. Його було доставлено до військового медичного закладу. Стан здоров’я українського оборонця задовільний.

«Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Майорська», — повідомили у штабі, та додали, що за поточну добу втрат серед наших захисників немає.

«Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», — резюмували військовослужбовці.