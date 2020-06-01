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    Події в Україні

    Українські захисники у травні ліквідували на Донбасі 49 російських найманців і сім одиниць техніки

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    Українські військовослужбовці знищили, зокрема, два міномети калібру 120 мм, два безпілотні літальні апарати та три військових автомобіля - Українські захисники у травні ліквідували на Донбасі 49 російських найманців і сім одиниць техніки
    Українські військовослужбовці знищили, зокрема, два міномети калібру 120 мм, два безпілотні літальні апарати та три військових автомобіля

    Українські військовослужбовці поранили протягом місяця 94 бойовиків - штаб ООС

    Українські захисники на Донбасі у травні ліквідували 49 російських найманців та сім одиниць техніки, ще 94 бойовиків було поранено. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    «Командування Об’єднаних сил наголошує, що жодні злочинні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. У разі порушення противником режиму припинення вогню, наші захисники завжди дають рішучу та жорстку відповідь», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що українські військовослужбовці знищили, зокрема, два міномети калібру 120 мм, два безпілотні літальні апарати та три військових автомобіля.

    Нагадаємо, окупанти на Донбасі атакували українські позиції з дрона.

    Як повідомлялося, 31 травня бойовики обстріляли українських військових поблизу Оріхового і Новотроїцького.

    окупанти бойовики на Донбасі військові
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