Українські захисники у травні ліквідували на Донбасі 49 російських найманців і сім одиниць техніки



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Українські військовослужбовці знищили, зокрема, два міномети калібру 120 мм, два безпілотні літальні апарати та три військових автомобіля

Українські військовослужбовці поранили протягом місяця 94 бойовиків - штаб ООС

Українські захисники на Донбасі у травні ліквідували 49 російських найманців та сім одиниць техніки, ще 94 бойовиків було поранено. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Командування Об’єднаних сил наголошує, що жодні злочинні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. У разі порушення противником режиму припинення вогню, наші захисники завжди дають рішучу та жорстку відповідь», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці знищили, зокрема, два міномети калібру 120 мм, два безпілотні літальні апарати та три військових автомобіля.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі атакували українські позиції з дрона.

Як повідомлялося, 31 травня бойовики обстріляли українських військових поблизу Оріхового і Новотроїцького.