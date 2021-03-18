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    Повстанці збили в Афганістані військовий гелікоптер: дев’ять загиблих

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    Гелікоптер було збито ракетою - Повстанці збили в Афганістані військовий гелікоптер: дев’ять загиблих
    Гелікоптер було збито ракетою

    Серед загиблих – чотири члени екіпажу і п’ятеро представників сил спеціального призначення

    Дев’ять військовослужбовців Афганістану загинули під час аварії вертольота Мі-17 в провінції Вардак.

    За інформацією джерел Reuters у ВПС і місцевому уряді, гелікоптер було збито ракетою під час зльоту. Ймовірно, це зробили повстанці.

    У міноборони Афганістану не уточнили причин аварії, наголосивши, що триває розслідування авіакатастрофи.

    Серед загиблих – чотири члени екіпажу і п’ятеро представників сил спеціального призначення.

    Джерело місцевого видання TOLOnews повідомило, що інцидент стався вночі, коли чотири армійські гелікоптери доставляли спецназ, обладнання та продукти харчування в Бехсуд.

    «Під час посадки один з вертольотів був збитий озброєними людьми», — повідомили джерела.

    Нагадаємо, цього місяця внаслідок вибуху замінованого автомобіля на заході Афганістану загинули вісім осіб, ще 54 дістали поранення.

    Теги: авіакатастрофа Афганістан вертоліт військові гелікоптер
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