Повстанці збили в Афганістані військовий гелікоптер: дев’ять загиблих

Серед загиблих – чотири члени екіпажу і п’ятеро представників сил спеціального призначення

Дев’ять військовослужбовців Афганістану загинули під час аварії вертольота Мі-17 в провінції Вардак.

За інформацією джерел Reuters у ВПС і місцевому уряді, гелікоптер було збито ракетою під час зльоту. Ймовірно, це зробили повстанці.

У міноборони Афганістану не уточнили причин аварії, наголосивши, що триває розслідування авіакатастрофи.

Серед загиблих – чотири члени екіпажу і п’ятеро представників сил спеціального призначення.

Джерело місцевого видання TOLOnews повідомило, що інцидент стався вночі, коли чотири армійські гелікоптери доставляли спецназ, обладнання та продукти харчування в Бехсуд.

«Під час посадки один з вертольотів був збитий озброєними людьми», — повідомили джерела.

Нагадаємо, цього місяця внаслідок вибуху замінованого автомобіля на заході Афганістану загинули вісім осіб, ще 54 дістали поранення.