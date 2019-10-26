Доба на Донбасі: троє військових отримали поранення



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Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм

25 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 6 обстрілів:

неподалік Новомихайлівки — з мінометів калібру 82 мм;

біля Красногорівки — з СПГ та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Водяного та один раз у районі Авдіївки — зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Лебединського — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 7 обстрілів:

двічі поблизу Новозванівки — з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Хутора Вільного — зі стрілецької зброї;

біля Луганського — з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

неподалік Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) — зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

поблизу Луганського — з автоматичних гранатометів;

у районі Травневого — зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.

Вчора, 25 жовтня, поранення отримали три військовослужбовці Об’єднаних сил. Один — внаслідок обстрілу, інші двоє — під час підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Обидва обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Противник вів вогонь з підствольних гранатометів біля Хутора Вільного та з СПГ — неподалік Новолуганського.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.