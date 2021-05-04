У Вірменії порушили справу про подвійне громадянство президента Саркісяна

Саркісян неодноразово стверджував, що вийшов з британського підданства в 2011 році

Генпрокуратура Вірменії порушила справу за інформацією про приховування факту подвійного громадянства президентом країни Арменом Саркісяном.

Про це повідомив глава Палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян, повідомляє DW.

«Генеральна прокуратура на підставі скарги скасувала рішення ССС і порушила справу за ознаками частини 1 статті 325 Кримінального кодексу (підробка документів, їх реалізація або використання)», — повідомив Зограбян.

За даними глави палати адвокатів, Саркісян, обраний президентом у березні 2018 року, зберігав громадянство Великої Британії, щонайменше до кінця 2012 року.

Відповідно до чинного закону, він міг бути обраний президентом, якби британське підданство було припинено до 1 березня 2012 року.

Також Зограбян стверджує, що Саркісян поєднував дипломатичну службу з приватним бізнесом.

Сам Саркісян неодноразово стверджував, що вийшов з британського підданства в 2011 році.