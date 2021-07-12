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    Війна на Донбасі: ворог застосовує міномети і протитанкові гранатомети

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    Бойових втрат серед українських захисників немає - Війна на Донбасі: ворог застосовує міномети і протитанкові гранатомети
    Бойових втрат серед українських захисників немає
    Фото: ООС

    Бойовики вчора вісім разів відкривали вогонь

    Протягом минулої доби, 11 липня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Так, в районі Пісків бойовики двічі обстріляли українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік населеного пункту Нью-Йорк бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Біля Широкиного – обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Авдіївки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

    Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

    Бойових втрат серед українських захисників немає.

    Станом на 7:00 12 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Місія ОБСЄ зафіксувала протягом доби 10 липня 15 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 114 таких порушень на Луганщині. Із 21 березня по 6 червня СММ ОБСЄ зафіксувала близько 21 тис. порушень режиму припинення вогню на сході України, що майже втричі більше, ніж за відповідний звітний період з 1 січня по 20 березня 2021 року.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі війна обстріл Операція Об’єднаних сил
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    Війна на Донбасі: ворог застосовує міномети і протитанкові гранатомети