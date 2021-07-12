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    Україна за шість років скоротила експорт товарів до Росії

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    Тепер Росія частка Росії в експорті значно менша - Україна за шість років скоротила експорт товарів до Росії
    Тепер Росія частка Росії в експорті значно менша

    Скорочення становить 78 відсотків

    Із 2013 по 2019 рік експорт українських товарів до Російської Федерації зменшився на 78%. Водночас до країн Європейського Союзу він зріс на 24%.

    На показники вплинула Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Про це розповів президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов, пише Укрінформ.

    «Експорт товарів до Європейського Союзу з 2013 по 2019 рік зріс на 24%, в той час як до РФ зменшився на 78%. 2020 рік ми не рахуємо, бо це рік пандемії. Тобто, ми збільшили експорт до Євросоюзу та зменшили його до РФ, але в цілому нам ще не вдалось замістити ті втрати від експорту до Росії за рахунок ЄС. Але я впевнений, що це відбудеться», – сказав він.

    Сьогодні Євросоюз є найбільшим торговим партнером України з часткою близько 40%.

    Також швидкими темпами зростає частка азіатського ринку, особливо Китаю. Станом на 2019 рік вона становить 33%.

    Частка Росії становить лише 6% з 23%, що була раніше.

    Україна почала експортувати більше сільськогосподарських та готових харчових продуктів замість металів та мінералів.

    Нагадаємо, від початку 2021 року майже на 50% зріс експорт української продукції в Китай, США, Туреччину, Великобританію.

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    Теги: ЄС експорт Україна Тимофій Милованов
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    Україна за шість років скоротила експорт товарів до Росії