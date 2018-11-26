Лавров заявив, що Росію вже не хвилюють санкції



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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловився щодо російської агресії в Азовському морі

Представник країни-агресора додав, що Росія закликає Захід «вгамувати» Київ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росію вже не хвилюють можливі санкції через агресію проти України у Керченській протоці.

Про це він сказав у понеділок на прес-конференції, передають РосЗМІ.

«Це нас давно вже перестало хвилювати», - заявив Лавров.

За його словами, санкції це погано завжди, але РФ не може вплинути на людей, які «одержимі одним тільки бажанням шукати все нові і нові приводи для тиску на Росію».

При цьому Лавров продовжує стояти на позиції, що нібито була провокація і порушення українськими кораблями кордону Росії.

«Були порушені ключові положення міжнародного права, не тільки морського, а й загального міжнародного права, включаючи статут ООН, включаючи і конвенцію морського права 1982 року і інші міжнародно-правові інструменти, які багаторазово вимагають від усіх держав поважати суверенітет іншої держави», - сказав він.

Представник країни-агресора заявив, що «провокація» в Керченській протоці нібито була здійснена «за прямим наказом вищого керівництва України».

«Те, що це було зроблено з благовоління, а то і прямого наказу вищого керівництва, ні у кого сумнівів немає», - сказав Лавров.

На його думку, українська сторона розраховує отримати вигоду з цієї ситуації і підтримку з боку США і Європи.

При цьому він додав, що Росія закликає Захід «вгамувати» Київ.

Лавров зазначив, що Росія проводить інспекції судів в Азовському морі «в повній відповідності з міжнародними домовленостями».

Експерт-міжнародник раніше заявив про статус захоплених українських моряків: вони військовополонені. Також стали відомі імена трьох поранених військових моряків.

Раніше повідомлялося, що Україна має інформацію про шістьох поранених українських військових моряків. Окупанти стверджують про трьох поранених. При цьому росіяни заявили, що поранені українці перебувають наразі нібито під охороною спецназу Прикордонної служби ФСБ Росії в керченській лікарні.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Експерт повідомив подробиці про захоплення росіянами українських кораблів, зокрема окупанти дали команду «Не дайте їм піти!»

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.







