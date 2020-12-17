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    Економіка та фінанси

    Курс біткоїна перевищив $22 тис. і досяг рекорду

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    Біткоїн дорожчає останнім часом - Курс біткоїна перевищив $22 тис. і досяг рекорду
    Біткоїн дорожчає останнім часом

    Зростання вартості біткоїна має велике значення для її прихильників

    Ціна на біткоїн в четвер, 17 грудня, знову побила історичний рекорд.

    Про це свідчать дані найбільшої біржі криптовалюта Binance.

    Так, вартість біткоїна вперше перевищила позначку в $22 тис. На піку ціна піднімалася до $22,148 тис.

    В четвер дана цифрова валюта виросла в ціні більш ніж на 13%.

    17 грудня повідомлялося, що ціна біткоїна досягала $20 тис. – це попередній історичний максимум.

    Зростання вартості біткоїна має велике значення для її прихильників – новий рекорд означає, що його вже не зупинити. Ця криптовалюта зростала та падала в ціні протягом усіх 12 років свого існування.

    Щоразу біткоїн долає нові вершини вартості. Після стабільного коливання з 2014 року він нарешті підстрибнув до понад $2 тис. у 2017 році, а до кінця року майже наблизився до $20 тис. Згодом за короткий час обвалився до $7 тис. За цей час пророкували як падіння до нуля, так і стрибок до $300 тис. і вище.

    На початку 2019 року за одиницю криптовалюти пропонували менше $5 тис., але вже влітку вартість перевалила за $10 тис. і після чергового падіння на початку 2020 року почала впевнено зростати.

    У пандемічний рік на біткоїн звернули увагу великі фінансові гравці, а одна з найбільших холдингових компаній світу Fidelity Investments запустила фонд для цієї криптовалюти. У 2020 році особливу увагу біткоїну приділили молоді фінансисти, в той час як старші вкладалися в золото.

    Хоча біткоїн залишається нестабільним та ризиковим віртуальним активом, залишається все менше аргументів за те, щоб його ігнорувати. Інші криптовалюти також впевнено зростають, зокрема Ethereum піднявся до $600 за одиницю. Загалом на сьогоднішній день капіталізація ринку криптовалют складає $600 млрд.

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    Теги: рекорд фінанси Біткоїн криптовалюта
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