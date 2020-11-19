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    Долар вперше за сім років втратив статус головної валюти у системі SWIFT

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    Американський долар поступився євро першістю в системі міжнародних платежів SWIFT - Долар вперше за сім років втратив статус головної валюти у системі SWIFT
    Американський долар поступився євро першістю в системі міжнародних платежів SWIFT

    У жовтні на частку євро припало 37,82% міжнародних платежів через SWIFT

    Євро вперше з лютого 2013 року випередив американський долар за кількістю платежів у міжнародній міжбанківській платіжній системі (SWIFT). Про це в четвер, 19 листопада, повідомляє Bloomberg з посиланням на жовтневі дані системи SWIFT.

    Так, минулого місяця на частку європейської валюти припало 37,82% міжнародних платежів через SWIFT. Це на 6% більше, ніж станом на початок 2020 року. Платежі в доларах становили 37,64% від загального обсягу за минулий місяць. Пік обсягу міжнародних платежів у доларах припав на квітень 2015 року, коли на частку американської валюти доводилося 45,3% трансакцій в системі SWIFT.

    Скорочення частки доларових платежів у системі SWIFT Bloomberg пов'язує зі знеціненням американської валюти, яка втратила з березня 2020 року 11% своєї вартості.

    Третьою найбільш популярною валютою в системі міжнародних платежів, за підсумком жовтня, став британський фунт, четвертою - японська ієна, п'ятою - канадський долар, який витіснив з цієї позиції китайський юань.

    На частку юаня в жовтні припало всього 1,66% міжнародних платежів, що є найгіршим показником з квітня 2020 року.

    Міжбанківська система передачі інформації і проведення платежів Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) обслуговує транскордонні перекази 11000 фінансових установ у 200 країнах світу.

     

    Теги: курс валют економіка гроші бізнес фінанси
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