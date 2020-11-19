Долар вперше за сім років втратив статус головної валюти у системі SWIFT

У жовтні на частку євро припало 37,82% міжнародних платежів через SWIFT

Євро вперше з лютого 2013 року випередив американський долар за кількістю платежів у міжнародній міжбанківській платіжній системі (SWIFT). Про це в четвер, 19 листопада, повідомляє Bloomberg з посиланням на жовтневі дані системи SWIFT.

Так, минулого місяця на частку європейської валюти припало 37,82% міжнародних платежів через SWIFT. Це на 6% більше, ніж станом на початок 2020 року. Платежі в доларах становили 37,64% від загального обсягу за минулий місяць. Пік обсягу міжнародних платежів у доларах припав на квітень 2015 року, коли на частку американської валюти доводилося 45,3% трансакцій в системі SWIFT.

Скорочення частки доларових платежів у системі SWIFT Bloomberg пов'язує зі знеціненням американської валюти, яка втратила з березня 2020 року 11% своєї вартості.

Третьою найбільш популярною валютою в системі міжнародних платежів, за підсумком жовтня, став британський фунт, четвертою - японська ієна, п'ятою - канадський долар, який витіснив з цієї позиції китайський юань.

На частку юаня в жовтні припало всього 1,66% міжнародних платежів, що є найгіршим показником з квітня 2020 року.

Міжбанківська система передачі інформації і проведення платежів Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) обслуговує транскордонні перекази 11000 фінансових установ у 200 країнах світу.