Економіст розповів, що буде з курсом гривні у 2021 році

Наступного року очікується відновлення економіки, що тиснутиме на курс

Зростання економіки у 2021 році тиснутиме на курс валют в Україні.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» розповів економіст Дмитро Боярчук.

«Наступного року очікується відновлення економіки, відповідно, й відновлення попиту на імпорт. Це буде тиснути на обмінний курс. Крім того, з огляду на зіпсовані відносини з МВФ, у наступний рік дефіцит бюджету буде фінансуватися за рахунок внутрішніх ресурсів. Поки що незрозуміло, за яких умовах може змінитися ситуація, але на цей момент ситуація виглядає саме так», – сказав він.

Експерт розповів, як це вплине на курс гривні.

«Це зумовлюватиме подальший тиск і знецінення національної валюти. Але ця тенденція буде стримуватися наявністю значних валютних заощаджень, які будуть щедро використовуватися для того, щоб не було шокових потрясінь», – додав економіст.

Раніше Нацбанк назвав головну причину послаблення гривні.