Економіст розповів, що буде з курсом гривні у 2021 році
Експерт прогнозує знецінення національної валюти
Наступного року очікується відновлення економіки, що тиснутиме на курс
Зростання економіки у 2021 році тиснутиме на курс валют в Україні.
Про це в ефірі каналу «Україна 24» розповів економіст Дмитро Боярчук.
«Наступного року очікується відновлення економіки, відповідно, й відновлення попиту на імпорт. Це буде тиснути на обмінний курс. Крім того, з огляду на зіпсовані відносини з МВФ, у наступний рік дефіцит бюджету буде фінансуватися за рахунок внутрішніх ресурсів. Поки що незрозуміло, за яких умовах може змінитися ситуація, але на цей момент ситуація виглядає саме так», – сказав він.
Експерт розповів, як це вплине на курс гривні.
«Це зумовлюватиме подальший тиск і знецінення національної валюти. Але ця тенденція буде стримуватися наявністю значних валютних заощаджень, які будуть щедро використовуватися для того, щоб не було шокових потрясінь», – додав економіст.