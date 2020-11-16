  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Економіст розповів, що буде з курсом гривні у 2021 році

    • Розсилка
    <p>Експерт прогнозує знецінення національної валюти</p> - Економіст розповів, що буде з курсом гривні у 2021 році

    Експерт прогнозує знецінення національної валюти

    Наступного року очікується відновлення економіки, що тиснутиме на курс

    Зростання економіки у 2021 році тиснутиме на курс валют в Україні.

    Про це в ефірі каналу «Україна 24» розповів економіст Дмитро Боярчук.

    «Наступного року очікується відновлення економіки, відповідно, й відновлення попиту на імпорт. Це буде тиснути на обмінний курс. Крім того, з огляду на зіпсовані відносини з МВФ, у наступний рік дефіцит бюджету буде фінансуватися за рахунок внутрішніх ресурсів. Поки що незрозуміло, за яких умовах може змінитися ситуація, але на цей момент ситуація виглядає саме так», – сказав він.

    Експерт розповів, як це вплине на курс гривні.

    «Це зумовлюватиме подальший тиск і знецінення національної валюти. Але ця тенденція буде стримуватися наявністю значних валютних заощаджень, які будуть щедро використовуватися для того, щоб не було шокових потрясінь», – додав економіст.

    Раніше Нацбанк назвав головну причину послаблення гривні.

    Теги: курс валют економіка гривня Україна фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies