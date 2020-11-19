Міжбанк відкрився падінням гривні

Вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1850 - 28,2000 грн/долар

Курс долара на міжбанку на 10 ранку 19 листопада у продажу виріс на 1 копійку до 28,20 гривень за долар. Курс купівлі збільшився до 28,18 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,43 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії «Укрділінг».

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1850 - 28,2000 грн/долар, євро 33,3907 - 33,4085 грн/євро, російський рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.





18 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1750 - 28,1900 грн/долар, євро 33,4268 - 33,4389 грн/євро, російський рубль 0,3705 - 0,3708 грн/рубль. Курс НБУ

Національний банк України на 19 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 28,1300 гривень за 1 долар (+0,0233 грн). При цьому курс долара на 18 листопада становить 28,1067 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зріс після трьох днів зниження.

Водночас, за прогнозом аналітиків, протягом тижня курс долара до гривні буде поступово знижуватися. Найбільш вірогідний сценарій - це збереження поточної динаміки та ціни в 28,10 гривень за долар.