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    Міжбанк відкрився падінням гривні

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    Долар повільно, але дорожчає&nbsp; - Міжбанк відкрився падінням гривні
    Долар повільно, але дорожчає 

    Вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1850 - 28,2000 грн/долар

    Курс долара на міжбанку на 10 ранку 19 листопада у продажу виріс на 1 копійку до 28,20 гривень за долар. Курс купівлі збільшився до 28,18 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,43 гривень за євро.

    Про це свідчать дані компанії «Укрділінг».

    Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1850 - 28,2000 грн/долар, євро 33,3907 - 33,4085 грн/євро, російський рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.

     


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    18 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1750 - 28,1900 грн/долар, євро 33,4268 - 33,4389 грн/євро, російський рубль 0,3705 - 0,3708 грн/рубль. Курс НБУ

    Національний банк України на 19 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 28,1300 гривень за 1 долар (+0,0233 грн). При цьому курс долара на 18 листопада становить 28,1067 гривень за 1 долар.

    Таким чином, офіційний курс зріс після трьох днів зниження.

    Водночас, за прогнозом аналітиків, протягом тижня курс долара до гривні буде поступово знижуватися. Найбільш вірогідний сценарій - це збереження поточної динаміки та ціни в 28,10 гривень за долар.

     Читайте також: «Друк грошей» і «обвал гривні». Василь Горбаль про останні зміни в Нацбанку
    Теги: Національний банк курс валют економіка ціни гривня фінанси НБУ
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