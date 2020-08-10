Донецька «Слуга народу» виступила за проведення виборів у прифронтовій зоні



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Донецька обласна організація партії «Слуга народу» категорично проти обмеження виборчих прав жителів Донбасу у будь-яких проявах, зазначили у партії Фото: Главком

ЦВК «з огляду на рекомендації силовиків» прийняла рішення про скасування місцевих виборів на окремих територіях вздовж лінії зіткнення

Донецька обласна організація партії «Слуга народу» наполягатиме на проведенні місцевих виборів на окремих територіях вздовж лінії зіткнення одразу ж після надання військовим командуванням гарантій безпеки.

Про це йдеться у заяві Донецької обласної організації партії.

В організації нагадали, що Центральна виборча комісія «з огляду на рекомендації силовиків» прийняла рішення про скасування місцевих виборів на окремих територіях вздовж лінії зіткнення.

«Донецька обласна організація партії «Слуга народу» категорично проти обмеження виборчих прав жителів Донбасу у будь-яких проявах. Ми одностайно виступаємо «ЗА» проведення місцевих виборів на всій підконтрольній Україні території регіону.

Донецька військово-цивільна адміністрація та вся команда президента на Донеччині провели низку консультацій з командуванням Об’єднаних сил та Антитерористичним центром СБУ щодо створення безпечних умов для волевиявлення у прифронтових районах. Ми озвучили нашу спільну та принципову позицію – вибори на Донбасі мають відбутися, без виключень», – йдеться у заяві.

Водночас у партії підкреслили, що найголовніше – життя людей, тому вважають неприпустимим ставити політичну доцільність вище безпеки громадян, як і чинити тиск на військових.

«Тому Донецька обласна організація партії «Слуга народу» буде наполягати на проведенні місцевих виборів на окремих територіях вздовж лінії зіткнення невідкладно одразу ж після надання військовим командуванням достатніх гарантій безпеки», – додали у партії.

В облорганізації зазначили, що з 27 липня в зоні проведення операції Об’єднаних сил діє режим припинення вогню і назвали це найвагомішим кроком для досягнення миру в Україні за останні шість років. У партії висловили надію, що «успіх мирних ініціатив президента Володимира Зеленського дозволить провести вибори на всій території Донецької області».

Як відомо, Центральна виборча комісія дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей на підконтрольній Україні території поблизу лінії зіткнення.

ЦВК заявила, що ухвалила таке рішення на підставі висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

Нагадаємо, ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.

Як відомо, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.