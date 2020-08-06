Свіжі рейтинги. Якби вибори відбувались у серпні до парламенту пройшли б чотири партії



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Соціологи оприлюднили рейтинги партій на виборах до парламенту

Свій голос партії президента Зеленського нині готові віддати 26% опитаних

Якби вибори до парламенту відбулися цієї неділі, то лідером була би знову партія чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу». За неї проголосували б 26% респондентів. Такі дані 6 серпня оприлюднила соціологічна група «Рейтинг». Загалом популярність президентської партії за рік скоротилася майже вдвічі. Однак «Слуги народу» все ще утримують пальму першості у парламент України.

«Слуга народу» лідирує у списку прохідних в парламент, згідно із останнім опитуванням

Рейтинг президентської партії за рік впав майже вдвічі

На другому місці партія «Опозиційна платформа – За життя» – за неї віддали б свої голоси 17,6%, на третьому – партія «Європейська солідарність» (15,7%). До парламенту також проходить партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» - 10,4%. Бар’єр у 5% не долають: Радикальна партія – 4,8%, партія «Сила і честь» – 4,6%, Українська стратегія Гройсмана – 3,2%. По 3% голосів виборці віддали б за партію Шарія та ВО «Свобода».

Соціологи зазначаються, що лише половина опитаних цілком упевнені у своєму виборі, 38% – скоріше впевнені, 15% – не впевнені. При цьому відносно більше впевнені у своєму виборі прихильники партій «Європейська солідарність», партії Шарія та «Опозиційної платформи – За життя».