На Сумщині у 2021 році модернізують більше 230 об’єктів на газорозподільних мережах

Минулого року компанія «Сумигаз» інвестувала в газорозподільну систему Сумщини близько 42 млн грн

«Сумигаз» поновить систему протиаварійного захисту, придбавши 70 сучасних приладів діагностики і обстеження мереж

У 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі Сумщини перевищать 64 млн грн. АТ «Сумигаз» спрямує ці кошти на реконструкцію, модернізацію, ремонт газових мереж та споруд на них, електрохімічний захист та удосконалення обліку природного газу. Розмір і напрямки інвестицій газорозподільної системи Сумської області на рік затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

«Інвестиційна програма 2021 року відповідає принципам довгострокової стратегії кампанії щодо енергоефективності газопостачання. Заходи підвищать надійність й безпеку експлуатації системи газопостачання області, забезпечать високу якість надання послуг», – наголошує головний інженер АТ «Сумигаз» Дмитро Сергієнко.

Цього року на Сумщині модернізують більше 230 об’єктів на газорозподільних мережах, з них – кільцювання газопроводів у двох населених пунктах, заміна та реконструкція 36 газорегуляторних пунктів (ГРП) і 50 шафових ГРП. Такі заходи із впровадження новітніх технологій, модернізації обладнання збільшують ефективність мереж та знижують їх аварійність. Це підвищує якість надання послуг споживачам, гарантує безперебійну доставку газу.

Компанія поновить систему протиаварійного захисту, придбавши 70 сучасних приладів діагностики і обстеження мереж. У рамках Інвестпрограми спеціалісти газового підприємства проведуть заміну 43 одиниць анодного заземлення та виконають будівництво 2 дренажних установок.

Минулого року компанія інвестувала в газорозподільну систему Сумщини близько 42 млн грн, що забезпечило стабільний розподіл природного газу до понад 380 тис. клієнтів: побутових споживачів, підприємств та установ.