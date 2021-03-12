СБУ розслідує як диверсію масштабне відключення тепла на Донеччині

6 березня було припинено постачання газу до 59 котелень на Донбасі

Власниками «Донецькоблгазу» є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, котрі підконтрольні громадянину України, що перебуває в Росії

Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що власниками ПАТ «Донецькоблгаз» є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, котрі підконтрольні громадянину України, який на даний час перебуває на території Російської Федерації.

При цьому дане акціонерне товариство належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, компанія «Донецькоблгаз» 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області. У компанії заявили, що відмовляються постачати газ, поки не вирішено питання щодо заборгованості.

Згодом донецька територіальна організація партії «Європейська Солідарність» виступила з вимогою до владинегайно відновити газопостачання в будинках, лікарнях, школах і дитячих садках на Донеччині.

7 березня в Донецькій області повністю відновили постачання тепла.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України.