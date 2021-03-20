Суд заарештував половину акцій «Донецькоблгазу»

СБУ проводить розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень

Акції компанії контролюються громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в РФ

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на 49,99% акцій ПАТ «Донецькоблгаз».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі здійснють розслідування щодо незаконних дій посадових осіб, спрямованих на пошкодження об‘єктів. Дії підозрюваних кваліфікуються як можлива диверсія.

«За матеріалами СБУ, Шевченківським районним судом м. Києва накладено арешт на 49,99% акцій ПАТ «Донецькоблгаз». Частка належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. Акції контролюються громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в РФ», – йдеться у повідомленні.

Права передаються в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Суд передав цю частку акцій «Нафтогазу».

«Компанія має організувати недопущення втрати чи розтрати цього майна до моменту фактичної передачі активів в управління АРМА», – зазначили у СБУ.

Як повідомлялося, СБУ розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, компанія «Донецькоблгаз» 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області. У компанії заявили, що відмовляються постачати газ, поки не вирішено питання щодо заборгованості.

Згодом донецька територіальна організація партії «Європейська Солідарність» виступила з вимогою до владинегайно відновити газопостачання в будинках, лікарнях, школах і дитячих садках на Донеччині.

7 березня в Донецькій області повністю відновили постачання тепла.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України.