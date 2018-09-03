Донька Манафорта вирішила змінити прізвище



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Джессіка Манафорт стане Джессікою Бонд

Жінка подала документи до Верховного суду Манхеттена, щоб взяти дівоче прізвище своєї матері

Дочка колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта вирішила змінити прізвище, повідомляє The New York Post.



За інформацією видання, 36-річна Джесіка Манафорт візьме дівоче прізвище своєї матері - Бонд.



Дочка політтехнолога зазначила, що змінила прізвище для того, щоб її роботу режисера не асоціювали з розслідуванням проти батька.



Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення.

Проте, експерти та юристи у США прогнозують, що Манафорт отримає реальний вирок терміном від семи до 10 років.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.



