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    ЄС виділяє Україні ще 50 млн євро: на що спрямують кошти

    Нова допомога Україні від ЄС допоможе людям у важкодоступних районах - ЄС виділяє Україні ще 50 млн євро: на що спрямують кошти
    Нова допомога Україні від ЄС допоможе людям у важкодоступних районах
    фото з відкритих джерел

    Загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС Україні під час війни досяг 143 млн євро

    Європейський Союз оголосив про виділення додаткових 50 млн євро гуманітарних коштів для підтримки цивільного населення, яке постраждало від війни Росії проти України. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

    Зазначається, що фінансування буде спрямоване на «задоволення найбільш нагальних гуманітарних потреб» шляхом надання екстрених медичних послуг, доступу до безпечної питної води, житла та захисту, грошової допомоги та підтримки в боротьбі з гендерним насильством.

    Таким чином, загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС Україні під час війни досяг 143 млн євро.

    «В умовах, коли мільйони людей перебувають в русі або в пастці в зонах активних бойових дій, потреби України вже величезні. Тепер ми повинні бути готові до подальшого посилення безжальних атак Росії на Україну, особливо на Сході», заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

    За його словами, що нова допомога допоможе людям у важкодоступних районах, позбавленим доступу до охорони здоров'я, води та електрики, а також тим, хто був змушений бігти, залишивши все позаду.

    Нагадаємо, 13 квітня Європейський Союз ухвалив рішення виділити Україні додатково 500 мільйонів євро на озброєння.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна фінансування Україна окупація #stoprussia
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    ЄС виділяє Україні ще 50 млн євро: на що спрямують кошти