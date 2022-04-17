В Україні з'явився Благодійний фонд генерала Залужного

Фонд займатиметься допомогою ЗСУ і координацією з волонтерами

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив про створення фонду його імені, що займається допомогою армії. Відповідна заява розміщена у його соцмережах.

«Вісім років ми цілодобово воюємо. Останні 53 дні стали справжнім випробуванням на стійкість для війська та всього суспільства. Потреби армії, що веде війну, колосальні. Над їх задоволенням у режимі 24/7 працює керівництво держави, волонтери, уряди дружніх країн.

Щиро дякую всім, хто захищає державу, і всім, хто працює на її обороноздатність!

На жаль, я особисто не маю часу координувати волонтерську діяльність, але готовий підтримати будь-яку ініціативу на користь армії. Однією з таких ініціатив є благодійний фонд, що носить моє ім’я. Я довіряю засновникам фонду і сподіваюся, що їхня активна діяльність, спрямована на всебічну допомогу ЗСУ, буде успішною.

З маленьких ініціатив складається наша спільна велика Перемога», – ідеться в заяві головкома, який ще раз подякував волонтерам.

На сайті фонду йдеться, що його діяльність спрямована на допомогу ЗСУ у придбанні військового обладнання, спорядження, медичних препаратів; розвитку польових госпіталів, польової хірургії та лікуванні поранених бійців. Також він допомагатиме сім'ям загиблих військових, надаватиме правову допомогу, фізичну та психологічну реабілітацію.

Серед цілей вказано такі:

побудова ефективної комунікації між Генштабом ЗСУ та волонтерами для забезпечення актуальних потреб армії;

спрощення логістики забезпечення підрозділів ЗСУ;

залучення додаткових ресурсів для потреб військових.

Наглядову раду фонду очолив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Також туди увійши його заступник Євген Мойсюк і начальник Генштабу Сергій Шаптала.

На сайті є реквізити для зарахування коштів, переклади можна здійснювати у криптовалюті.

Напередодні Залужний поговорив із начальником Генштабу США.