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    Економіка та фінанси

    В Україні з'явився Благодійний фонд генерала Залужного

    В Україні з'явився Благодійний фонд генерала Залужного
    фото: Міноборони

    Фонд займатиметься допомогою ЗСУ і координацією з волонтерами

    Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив про створення фонду його імені, що займається допомогою армії. Відповідна заява розміщена у його соцмережах.

    «Вісім років ми цілодобово воюємо. Останні 53 дні стали справжнім випробуванням на стійкість для війська та всього суспільства. Потреби армії, що веде війну, колосальні. Над їх задоволенням у режимі 24/7 працює керівництво держави, волонтери, уряди дружніх країн.

    Щиро дякую всім, хто захищає державу, і всім, хто працює на її обороноздатність!

    На жаль, я особисто не маю часу координувати волонтерську діяльність, але готовий підтримати будь-яку ініціативу на користь армії. Однією з таких ініціатив є благодійний фонд, що носить моє ім’я. Я довіряю засновникам фонду і сподіваюся, що їхня активна діяльність, спрямована на всебічну допомогу ЗСУ, буде успішною.

    З маленьких ініціатив складається наша спільна велика Перемога», – ідеться в заяві головкома, який ще раз подякував волонтерам.

    На сайті фонду йдеться, що його діяльність спрямована на допомогу ЗСУ у придбанні військового обладнання, спорядження, медичних препаратів; розвитку польових госпіталів, польової хірургії та лікуванні поранених бійців. Також він допомагатиме сім'ям загиблих військових, надаватиме правову допомогу, фізичну та психологічну реабілітацію.

    Серед цілей вказано такі:

    • побудова ефективної комунікації між Генштабом ЗСУ та волонтерами для забезпечення актуальних потреб армії;
    • спрощення логістики забезпечення підрозділів ЗСУ;
    • залучення додаткових ресурсів для потреб військових.

    Наглядову раду фонду очолив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Також туди увійши його заступник Євген Мойсюк і начальник Генштабу Сергій Шаптала.

    На сайті є реквізити для зарахування коштів, переклади можна здійснювати у криптовалюті.

    Напередодні Залужний поговорив із начальником Генштабу США.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    В Україні з'явився Благодійний фонд генерала Залужного