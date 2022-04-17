У «Дії» з’явилася нова послуга від центру зайнятості

Щоб скористатися можливістю, треба заповнити онлайн-форму

Статус безробітного тепер можна скасувати через за стосунок

Скасувати статус безробітного відтепер можна онлайн на порталі «Дія». Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості.

«На порталі державних послуг «Дія» стала доступною заява на скасування статусу безробітного», – йдеться в повідомленні.

Щоб скористатися послугою, треба зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису.

Після заповнення онлайн-форми з обов’язковим зазначенням причини скасування статусу безробітного, її слід надіслати на розгляд у центр зайнятості.

Протягом одного робочого дня заява буде розглянутою. Заявник отримає повідомлення про результат розгляду в особистий кабінет та на електронну пошту.

Нагадаємо, посвідчення водія та техпаспорт знову доступні в «Дії». У застосунку документи підтягнуться автоматично.

Як повідомлялося, у додаток «Дія» вже надійшло понад 77 тисяч заявок про пошкоджене майно. Без житла в Україні залишилися 220 тисяч українців, а кількість зруйнованих будинків перевищує 37 тисяч.

Також у застосунку «Дія» запустили нову функцію – «ДіяРадіо». Тепер разом із «Дія.TV», де українці можуть дивитись марафон із новинами, також доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють.

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