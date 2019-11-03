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    Дощі та максимальна температура до +15: прогноз погоди на неділю

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    У східних, північних та західних областях очікується дощ - Дощі та максимальна температура до +15: прогноз погоди на неділю
    У східних, північних та західних областях очікується дощ

    У Києві сьогодні вдень повітря прогріється до 10…12 градусів

    В Україні у неділю, 3 листопада, синоптики прогнозують подекуди дощі. Максимальна температура повітря підніметься до +15.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Зазначається, що у східних, північних та західних областях очікується дощ.

    На заході температура вдень становитиме 11…13 градусів тепла, а вночі стовпчик опуститься до 3…5. У північних і центральних областях денна температура повітря до 10…12, вночі термометр покаже 2...4.

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    На сході країни трохи прохолодніше, температура вдень підніметься до 7…9, а вночі опуститься до -2…-4. У південних областях без опадів, температура повітря вдень до 13…14, вночі – до 1…3.

    У Києві сьогодні вдень повітря прогріється до 10…12 градусів.

    Нагадаємо, у неділю в Україну прийшов потужний циклон атлантичного походження.

    На наступному тижні стане тепліше, температура повітря може піднятися +16 градусів.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна дощ
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