Дощі та максимальна температура до +15: прогноз погоди на неділю



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У східних, північних та західних областях очікується дощ

У Києві сьогодні вдень повітря прогріється до 10…12 градусів

В Україні у неділю, 3 листопада, синоптики прогнозують подекуди дощі. Максимальна температура повітря підніметься до +15.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Зазначається, що у східних, північних та західних областях очікується дощ.

На заході температура вдень становитиме 11…13 градусів тепла, а вночі стовпчик опуститься до 3…5. У північних і центральних областях денна температура повітря до 10…12, вночі термометр покаже 2...4.

На сході країни трохи прохолодніше, температура вдень підніметься до 7…9, а вночі опуститься до -2…-4. У південних областях без опадів, температура повітря вдень до 13…14, вночі – до 1…3.

У Києві сьогодні вдень повітря прогріється до 10…12 градусів.

Нагадаємо, у неділю в Україну прийшов потужний циклон атлантичного походження.

На наступному тижні стане тепліше, температура повітря може піднятися +16 градусів.