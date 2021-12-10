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    Заморозки відступлять: синоптики розповіли про погоду на вихідні (карта)

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    Невеликі нічні морози можливі лише в деяких західних областях - Заморозки відступлять: синоптики розповіли про погоду на вихідні (карта)
    Невеликі нічні морози можливі лише в деяких західних областях
    фото glavcom.ua

    Максимально повітря прогріється на Півдні, де стовпчики термометрів піднімуться до +10°...+ 13°

    До кінця тижня в Україні заморозки відступлять і стовпчики термометрів трохи піднімуться. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    Утім, невеликі нічні морози можливі лише в деяких західних областях і на крайньому сході країни.

    Максимально повітря прогріється на Півдні, де стовпчики термометрів піднімуться до +10°...+ 13°, а в Криму – до +14°. Дощі продовжаться, проте вони будуть неінтенсивними та в окремих областях.

    Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде похмуро, температура повітря вночі +5°, вдень +7°, дощ. У неділю вночі очікується +2°, а вдень - до +6°, похмуро, суцільна хмарність.

    У Львові в суботу вночі -1°, вдень + 2°, похмуро, суцільна хмарність. У неділю вночі -4°, вдень +1°, похмуро, сніг.

    У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень + 1°, похмуро, суцільна хмарність. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, вночі 0°, вдень +2°, мокрий сніг.

    У Вінниці в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря +4°...+7°, невеликий дощ. У неділю температура буде +3°...+7°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.

    У суботу в Одесі буде невелика хмарність, температура вночі +9°, вдень +12°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, +7°...+10°, дощ.

    У Харкові в суботу температура вночі становитиме -2°, вдень +4°, невелика хмарність. У неділю стовпчики термометрів покажуть -1°...+2°, невелика хмарність.

    У Дніпрі в суботу – хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +8°. У неділю температура становитиме +2°...+5°, похмуро, суцільна хмарність.

    У Сімферополі в суботу – невелика хмарність, + 6°...+13°. У неділю – похмуро, +5°...+14°.

    Жителів Маріуполя в суботу чекає ясна і безхмарна погода, температура вночі +2°, вдень +6°. У неділю вночі очікується +2°, вдень +5°, похмуро, суцільна хмарність.

    У Краматорську в суботу буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -1°, вдень +6°. У неділю буде похмуро, вночі 0°, вдень +4°.

    У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +4°. У неділю – хмарно з проясненнями, температура становитиме -1°, вдень +2°.

    Погода на курортах України

    У Буковелі в суботу буде трохи хмарно, температура вночі -4°, вдень до +2°. У неділю вночі температура становитиме -5°, вдень стовпчики термометрів покажуть -2°, похмуро, сніг.

    У Моршині на Львівщині в суботу буде похмуро, вночі -1°, вдень +2°. У неділю - похмуро, сніг. Температура складе -2°...+1°.

    У Трускавці в суботу буде похмуро, суцільна хмарність, температура до +1°. У неділю - похмуро, сніг, температура -4°...0°.

    У Сваляві завтра очікується практично безхмарна погода, до +6°. У неділю - похмуро, сніг, -3°...0°.

    У Затоці в суботу - похмуро, суцільна хмарність, вночі +9°, вдень +12°. У неділю - похмуро, дощ, температура +7°...+11°.

    У Бердянську в суботу буде невелика хмарність, температура до +7°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, температура +2°...+7°.

    Тим часом, погода в Україні у п'ятницю, 10 грудня, буде прохолодною. На заході країни прогнозують дощ з снігом, а також дощ.

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    Теги: вихідні прогноз погоди повітря дощ
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    Заморозки відступлять: синоптики розповіли про погоду на вихідні (карта)