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    Потеплішає і поллє дощами: прогноз погоди на 11 грудня

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    Найтепліше сьогодні буде на півдні країни - Потеплішає і поллє дощами: прогноз погоди на 11 грудня
    Найтепліше сьогодні буде на півдні країни
    фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У суботу удень в Україні морозів не прогнозують

    Погода в Україні у суботу, 11 грудня, буде трохи теплішою, ніж протягом тижня. Вдень морозів не прогнозують у жодній області, а на півдні температура повітря підніметься до +13. у деяких областях дощитиме. Такі дані Укргідрометцентру.

    На сході прогнозують туман. Дощитиме у центральних та північних регіонах.

    Пориви вітру сягатимуть 7-12 метрів за секунду.

    В Одеській та Миколаївській областях обіцяють до +12 градусів. На Херсонщині та у Криму – ще тепліше, до +13.

    У центрі та на півночі буде +6...+8 як вдень, так і вночі.

    У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській області температура повітря становитиме +4...+6.

    Однак найхолодніше буде на заході – +2...+4. Вночі – мороз до -1 градуса.

    У Києві – +6...+8 градусів. У столиці вдень та вночі йтиме дощ.

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    Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду на вихідні (карта).

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    Теги: прогноз погоди повітря дощ
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    Потеплішає і поллє дощами: прогноз погоди на 11 грудня