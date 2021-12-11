Потеплішає і поллє дощами: прогноз погоди на 11 грудня

Найтепліше сьогодні буде на півдні країни

У суботу удень в Україні морозів не прогнозують

Погода в Україні у суботу, 11 грудня, буде трохи теплішою, ніж протягом тижня. Вдень морозів не прогнозують у жодній області, а на півдні температура повітря підніметься до +13. у деяких областях дощитиме. Такі дані Укргідрометцентру.

На сході прогнозують туман. Дощитиме у центральних та північних регіонах.

Пориви вітру сягатимуть 7-12 метрів за секунду.

В Одеській та Миколаївській областях обіцяють до +12 градусів. На Херсонщині та у Криму – ще тепліше, до +13.

У центрі та на півночі буде +6...+8 як вдень, так і вночі.

У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській області температура повітря становитиме +4...+6.

Однак найхолодніше буде на заході – +2...+4. Вночі – мороз до -1 градуса.

У Києві – +6...+8 градусів. У столиці вдень та вночі йтиме дощ.

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду на вихідні (карта).

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