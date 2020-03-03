Довибори до Ради: кандидатка від «Слуги народу» Алєксєйчук припиняє боротьбу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат від партії «Слуга Народу» Вікторія Алексійчук

Рішення про відмову від балотування підтримала вища рада провладної партії

Кандидат від партії «Слуга народу» Вікторія Алєксєйчук вирішила припинити участь у передвиборчій кампанії на 179 окрузі.

Таке рішення Вікторії підтримала вища рада партії, повідомляє «Главком» з посиланням на заяву партії «Слуга народу» у Facebook.

«Рішення про висунення кандидатки від «Слуги народу» на окрузі в Харкові було ухвалене ще в перші дні лютого. Тоді, коли не було ясності, хто ж іще вирішить балотуватися. Поява Юлії Світличної серед кандидатів повністю змінила передвиборчу картину. Було б нечесно і нерозумно ігнорувати це.

Головне політичне слово в Україні сьогодні – досвід. І не досвід корупції, не досвід брехні протягом десятиліть у політиці, а досвід успішного управління у складному регіоні. Світлична справді є досвідченим управлінцем із конкретними успішними кейсами. І це не просто слова. Це вимірюється реальною підтримкою людей на Харківщині. Було би стратегічною помилкою для «Слуги народу» зупиняти такого фахівця на шляху до Верховної Ради або якось перешкоджати», – сказано у заяві партії.

У повідомленні також зазначено, що для «Слуги народу» «важливіше, щоб у парламенті з’явився ще один досвідчений політик із реальною і заслуженою підтримкою у суспільстві та щоб між нашою політичною силою і ним була побудована нормальна співпраця. Тим більше, що Юлія Світлична має ті принципи, за якими відбираємо кандидатів і ми: особиста чесність та порядність, незаплямованість корупцією, здатність втілювати стратегію невпинних позитивних змін у країні».

Додамо, що інформацію про відмову Алєксєйчук від балотування підтвердили «Главкому» в окружній виборчій комісії №179.

Нагадаємо, на 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.

3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.