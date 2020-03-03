Довибори до Ради: кандидатка від «Слуги народу» Алєксєйчук припиняє боротьбу
Рішення про відмову від балотування підтримала вища рада провладної партії
Кандидат від партії «Слуга народу» Вікторія Алєксєйчук вирішила припинити участь у передвиборчій кампанії на 179 окрузі.
Таке рішення Вікторії підтримала вища рада партії, повідомляє «Главком» з посиланням на заяву партії «Слуга народу» у Facebook.
«Рішення про висунення кандидатки від «Слуги народу» на окрузі в Харкові було ухвалене ще в перші дні лютого. Тоді, коли не було ясності, хто ж іще вирішить балотуватися. Поява Юлії Світличної серед кандидатів повністю змінила передвиборчу картину. Було б нечесно і нерозумно ігнорувати це.
Головне політичне слово в Україні сьогодні – досвід. І не досвід корупції, не досвід брехні протягом десятиліть у політиці, а досвід успішного управління у складному регіоні. Світлична справді є досвідченим управлінцем із конкретними успішними кейсами. І це не просто слова. Це вимірюється реальною підтримкою людей на Харківщині. Було би стратегічною помилкою для «Слуги народу» зупиняти такого фахівця на шляху до Верховної Ради або якось перешкоджати», – сказано у заяві партії.
У повідомленні також зазначено, що для «Слуги народу» «важливіше, щоб у парламенті з’явився ще один досвідчений політик із реальною і заслуженою підтримкою у суспільстві та щоб між нашою політичною силою і ним була побудована нормальна співпраця. Тим більше, що Юлія Світлична має ті принципи, за якими відбираємо кандидатів і ми: особиста чесність та порядність, незаплямованість корупцією, здатність втілювати стратегію невпинних позитивних змін у країні».
Додамо, що інформацію про відмову Алєксєйчук від балотування підтвердили «Главкому» в окружній виборчій комісії №179.
Нагадаємо, на 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».
6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.
3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.