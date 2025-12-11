Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Росію: ймовірно, уражено ТЕЦ та завод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Росію: ймовірно, уражено ТЕЦ та завод
БпЛА вразили Дорогобузьку ТЕЦ, розташовану у Смоленській області Росії
фото: соціальні мережі

Під ударами опинилися Дорогобузька ТЕЦ у Смоленській області та хімічний завод ПАТ «Акрон» у Великому Новгороді

У ніч на 11 грудня безпілотникик масовано атакували Росію. Ймовірно, є ураження. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Повідомляється, що БпЛА вразили Дорогобузьку ТЕЦ, розташовану у Смоленській області Росії. Ця теплоелектроцентраль має електричну потужність близько 90 МВт і теплову потужність понад 240 Гкал/год. Станція забезпечує енергопостачання як промислових об'єктів, так і житлової інфраструктури цього регіону.

Також пишуть про атаку безпілотників на хімічний завод ПАТ «Акрон», що знаходиться у Великому Новгороді. Це підприємство є одним із найбільших хімічних виробництв у РФ. Частина продукції та сировини, яку виробляє завод, має подвійне призначення, зокрема, вона використовується як ключовий компонент у виробництві вибухових речовин.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. 

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

