Смоленська область приймає дрони: палає завод азотних добрив

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Смоленська область приймає дрони: палає завод азотних добрив
Горить ключове хімічне підприємство Смоленської області
фото: Astra

У Смоленській області РФ ударними дронами атаковано завод азотних добрив ПАТ «Дорогобуж»

У ніч на 25 лютого територія Смоленської області РФ опинилася під ударом безпілотників. Ціллю атаки став завод азотних добрив ПАТ «Дорогобуж», який є одним із найбільших хімічних підприємств агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Astra.

За даними видання, на території заводу «Дорогобуж» зафіксовано пожежу. Світлини з місця атаки зроблені за 1,3 км. 

Зауважимо, підприємство вже атакували у грудні минулого  року.  

Це велике промислове підприємство хімічної галузі в Смоленській області. Воно спеціалізується на виробництві азотних добрив та хімічної продукції.

У продукції заводу, зокрема, є аміачна селітра, компоненти якої можуть мати промислове застосування як у цивільному, так і у військовому секторах. 

Нагадаємо, головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про підприємства російського холдингу «Вертольоти Росії», які безпосередньо забезпечують окупаційну армію технікою, але досі не перебувають під міжнародними обмеженнями. 

Українська розвідка повідомляє, що під санкціями досі не перебувають 34 підприємства, що входять до держкорпорації «Ростех», 14 заводів та сервісних центрів.

