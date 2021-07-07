Дружина президента Гаїті померла від поранень

Президент Гаїті загинув на місці

Дружина вбитого президента Гаїті Жовенеля Мойза померла від отриманих ран. У ніч на середу на їх резиденцію напали невідомі. Про це повідомляє портал Diario Libre.

Повідомляється, що інформацію про смерть першої леді Мартін Моіз підтвердив президент Олімпійського комітету Гаїті Ханс Ларсен.

Зазначимо, президент Гаїті Жовенель Мойз був убитий озброєними людьми, які напали на його резиденцію в районі Пелерин в Порт-о-Пренсі. Його дружину госпіталізували з вогнепальними пораненнями, але, як виявилося, врятувати її не вдалося.

Як заявив прем'єр-міністр Клод Жозеф, нападники спілкувалися один з одним іспанською мовою. На даний момент міжнародний аеропорт в Порт-о-Пренсі не приймає рейси.

Нагадаємо, три дні тому, 4 липня на Гаїті розбився приватний літак, в результаті катастрофи загинуло шестеро людей.

До відома, президент африканської країни Чад Ідрісс Дебі Ітна загинув від рук повстанців, одразу після свого переобрання на посаду.

Тим часом, 19 квітня помер колишній віце-президент США Уолтер Мондейл, повідомляє газета The New York Times з посиланням на представника сім'ї Кеті Танхейм.

Політик помер у своєму будинку. Йому було 93 роки. Причина смерті не повідомляється.