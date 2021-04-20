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    Помер колишній віце-президент США

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    Уолтер Мондейл змагався за пост президента США, але програв вибори Рейгану&nbsp; - Помер колишній віце-президент США
    Уолтер Мондейл змагався за пост президента США, але програв вибори Рейгану 
    Фото з відкритих джерел

    Мондейл змінив у США роль віце-президента, який став грати активну роль як у зовнішній, так і у внутрішній політиці Сполучених Штатів

    Помер колишній віце-президент США Уолтер Мондейл, повідомляє газета The New York Times з посиланням на представника сім'ї Кеті Танхейм.

    Політик помер 19 квітня в своєму будинку. Йому було 93 роки. Причина смерті не повідомляється.

    За словами Кеті Таннгайм, Мондейл помер удома в центрі Міннеаполіса в оточенні родини.

    Як повідомляють американські ЗМІ, Мондейл змінив у США роль віце-президента. Він тісно співпрацював з президентом Картером і грав активну роль як у зовнішній, так і у внутрішній політиці Сполучених Штатів.

    Мондейл був членом Демократичної партії США. Він займав посаду віце-президента з 1977 по 1981 рік в адміністрації Картера. У 1984-му політик висувався кандидатом в президенти від демократів, але програв республіканцеві Рональду Рейгану. Пізніше Мондейл займав пост в адміністрації президента Білла Клінтона. Із 1993 по 1996 рік він був послом США в Японії.

    Напередодні у США помер співзасновник компанії Adobe Чарльз Гешке. Гешке помер у віці 81 року в оточенні своєї родини.

    Також нагадаємо, що 17 квітня на 79-му році життя помер літератор та громадський діяч Володимир Яворівський.

    Теги: США політика смерть президент
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